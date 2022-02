Heute war der Elektriker bei uns im Haus

Heute war der Elektriker bei uns, eine gute Gelegenheit ihn mal zu fragen, wie der grüne Strom, oder der Braun- und Kohlestrom eigentlich ins Haus kommt.

Also wie es mir der Elektriker erklärte, so einfach hätte ich es mir nicht vorgestellt!Er meinte, dass der blaue Draht, also die blaue Aderleitung als Neutralleiter dient und über den schwarzen Draht der Kohlestrom, - über den braunen Draht der Braunkohlestrom und über den grün/gelben Draht der grüne Strom ins Haus kommt.Ist doch eigentlich ganz leicht zu verstehen, oder?