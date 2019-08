﻿Es fährt ein Zug nach Nirgendwo!

Achtung! Schienenverkehr Gleiszone freihalten!

Wesel : Ambrion Eisenbahngleis

Von einer Gleiserneuerung, die der Übertragungsnetzbetreiber Ambrion an der RWE-Straße in Wesel im Jahr 2017/2018 mit veranschlagten Kosten von 500.000 Euro tätigten lies, ist hier kaum noch etwas zu erkennen. Das Eisenbahngleis, mittlerweile mit starken Flugrostanhaftungen und von Gräsern, Kraut- und Wildwuchspflanzen überwuchert, wird von der Natur quasi regelrecht verschlungen, der Verrottungsprozess nimmt langsam seinen Lauf!Die Strecke liegt sozusagen, die Eisenbahner würden wahrscheinlich sagen "".Das Gleis wurde damals aufwendig saniert, das Gleisbett wurde ausgekoffert, neu geschottert, die Holzschwellen gegen Betonschwellen ausgetauscht, die Gleise erneuert, die Grün- und Straßenrandzonen dementsprechend neu angepasst. Schon damals vermutete man, dass dieses Gleis nach der Sanierung wohl nie genutzt werden würde.Anscheinend trägt diese Vermutung jetzt auch Früchte! Denn, so wie es hier an der RWE Straße augenscheinlich festzustellen ist, ist auf diesen Schienen noch nie ein Zug gerollt.Hier können Sie mehr lesen, auch zum Nutzungsgedanken dieser neuerstellten Gleisstrecke: https://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-w...