Energiewende, Energiemix - hin zu mehr Umweltschutz

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach und das Windkraftwerk im Garten.

Was soll da noch schief gehen!?

Warum?

Ja gut, das mit dem Windrad ist jetzt nicht so der Hingucker. Aber was tun wir nicht alles um die Umwelt zu schützen. Nichts tun geht natürlich auch nicht.Die Frage ist doch: Was soll/kann da noch schief gehen, wenn auf dem Dach eine Photovoltaikanlage und das Windkraftwerk ... Ganz einfach: Wie sieht es z.B. in Zeiten der Dunkelflaute, in wind- und sonnenarmen Zeiten mit der Strom-Versorgungssicherheit aus, wenn Kohle- und Atomkraftwerke im Land abgeschaltet, bzw. stillgelegt wurden. Gestern las ich noch, dass Gaskraftwerke die Versorgungssicherheit übernehmen könnten und dies sogar schon geplant sei. Allerdings müssten Gaskraftwerke erst neu erbaut werden. Als Aktionär müsste ich Tinte gesoffen haben, um darauf jetzt angemessen zu reagieren.Ja weil, welcher Investor baut Gaskraftwerke, die langfristig nur noch als Sicherheitsnetz für erneuerbaren Energien gebraucht werden?