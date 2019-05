Bauernmärkte, Markttag - Verdrehte Welt

Verdrehte Welt?

Warum sind Lebensmittelprodukte, die beim Hersteller, also die man direkt bei den Bauern kaufen kann, so viel teurer als im örtlichen Laden? Eigentlich müsste (könnte) es doch umgedreht sein! Vorausgesetzt natürlich, es sind die selben und gleichwertigen Produkte.Mit erstaunen konnte ich jetzt feststellen, dass es auch umgedreht geht, deshalb auch in der Überschrift: "Verdrehte Welt"Wenn ich nicht in dem Hotelgästebuch eines Hotels in Polen an der Ostseeküste folgenden Text, bzw. Hinweis gelesen hätte, dann wäre ich niemals auf die Frage gekommen, warum in Deutschland der Bauer, bzw. Biobauer, Landwirt, Bauernladen, die Produkte an Einzelkunden von denen er direkt aufsucht wird, nicht preisgünstigter anbietet. In anderen europäischen Nachbarländern, wie Polen z.B. wie der folgende Abschnitt beweist, scheint es doch zu funktionieren!Folgender Hotelhinweis gab Anlass zur Frage (Auszug aus dem Gästebuch):"Die Preise für Lebensmittel sind in Polen relativ niedrig - besonders für Produkte die aus dem Land kommen. Noch billiger können Sie auf Bauernmärkten direkt beim Hersteller kaufen. Außerdem können Sie dort unbesorgt feilschen, da es allgemein üblich ist."