Ausblick in die Zukunft - "Es kommt meist anders, als man denkt", deshalb, nur mal angenommen ...

Nur mal angenommen! So nach Art: "Hypothetisches Szenario"



Winter 2030 - Heftige Schneefälle und Kälte haben ganz Deutschland erfasst.

Photovoltaik eingeschneit, Windräder wegen Sturm abgeschaltet. Kohlekraftwerke gibt es nicht, die Gasversorgung schwächelt. Verbrennungsmotore, Kaminöfen, offene Kamine, Motorsägen, Schneefräsen etc., sind verboten.Auf den Autobahnen kilometerlange Staus von Elektrofahrzeugen, denen über Nacht der Strom ausging. Die elektrifizierten Rettungsdienste sind davon ebenfalls betroffen. Selbst bei besserem Wetter können sich die Kraftfahrzeuge nicht mehr aus eigener Kraft weiterbewegen, sondern müssen einzeln abgeschleppt werden, was aber selbst die Bundeswehr mangels einsatzfähigen Fahrzeuge nicht bewältigen kann. Elektrische Baager und Radlader können nicht mehr ans Netz, oder sind nur wenige Stunden einsatzbereit.Mangels Nachfrage produzieren Raffinerien weder Benzin noch Diesel, die es nur noch in Gefahrgut- und Ausgabestellen in geringen Mengen gibt.Die Bundesregierung requiriert alle noch einsatzfähigen Oldtimer mit Verbrennungsmotor.Mit der alten Technik "Vertraute" sind Mangelware im Ruhestand. Lediglich Russland und der Iran könnten noch solche Fahrzeuge und Brennstoffe liefern, was aber wegen des wegen Strommangels und Schneemassen zusammen gebrochenen Schienenverkehrs und den Einspruch der USA unmöglich ist.Gesundheitsversorgung, Schulen, Lebensmittelversorgung und Industrieproduktion funkionieren nicht mehr. In sauberster Luft feiern frierende und hungernde Mitteleuropäer die erfolgreiche Energiewende, natürlich ohne Feuerwerk, Alkohol oder gar eine gegrillte Bratwurst, es sei denn diese ist vegan.