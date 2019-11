Umweltauflagen für Weihnachtsmärkte

Kommunen: Auflagen für Weihnachtsmärkte.

Fazit: Da wird das Glas Glühwein wohl wieder einige Cent mehr kosten!

Für die rund 2500 Weihnachtsmärkte in Deutschland machen die Kommunen zahlreiche Umweltauflagen. "Von Lichtermission über Müllvermeidung,- trennung, Abwasserentsorgung, Mehrweggeschirr, Energieeinsparung ist alles erfasst", teilte beispielsweise der Berliner Bezirk Mitte mit.Um die Stromkosten zu senken, haben viele Kommunen in den vergangenen Jahren auf LED-Beleuchtung umgestellt. Auch Plastikgeschirr ist vielerorts verboten. Trotzdem fällt auf den Weihnachtsmärkten massenhaft Müll an, heißt es in einer heutigen Nachricht.