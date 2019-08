Die ungebrochene Begeisterung zum Motorrad fahren

Die ungebrochene Begeisterung zum Motorad fahren - Biker leben gefährlich!

Eigentlich wollte ich ja schon immer Motorrad fahren, bisher ist es ein Traum, der nie in Erfüllung ging.Mit dem Motorrad durch die Gegend fahren und dann noch mit Gleichgesinnten. Irgendwie verspüre ich da ein Gefühl der Freiheit, ein Hauch von Abenteuer, ein Ausgleich zum Alltag und ein Hobby wäre es zugleich.Nur!, wenn da nicht das erhöhte Unfall-Risiko wäre, was mich bisher davon abgehalten hat.Schade eigentlich! Aber wer weiß, vielleicht auch gut so! Wieviel Glück wir im Leben schon hatten, wissen wir ja meist nicht.Leider ist auch immer wieder davon zu lesen, wie gefährlich es ist, mit dem Motorrad unterwegs zu sein.

21 Mal!

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs Wirtschaft jetzt festgestellt hat, ist das Risiko von Bikern als das von Autofahrern, bei einem Verkehrsunfall getötet zu werden, 21 mal höher - bezogen auf die tatsächlichen gefahrenen Kilometer.