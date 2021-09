Coca Cola, warum finden Kinder sie lecker - Im Restaurant aufgeschnappt!

Heute im Restaurant zufällig aufgeschnappt!

Warum muss es eigentlich Cola sein?

Auch wenn man im Restaurant wegen Corona-Regeln weiter von anderen Gästen weg sitzt, hört man ja doch mal das eine oder andere unweigerlich mit. Nachdem sich eine Familie mit zwei kleinen Kindern, (ein Mädchen und ein Junge) im Vorschulalter, an dem zugewiesenen Tisch gesetzt hatten, wurde zunächst einmal wie üblich, die Getränke-Bestellung aufgenommen. Das Mädchen verlangte nach einer Apfelschorle, der Junge, der mir etwas jünger vor kam, entschied sich für eine Fanta. Die Getränkebestellung der Eltern habe ich akustisch nicht wahrgenommen. So weit so gut! Der Kellner servierte die Getränke. Der Junge nahm sein Glas in der Hand und trank einen Schluck von der Fanta und stellte das Glas wieder auf dem Tisch ab. Wenige Sekunden später, fragte der Junge seine Mutter: "Mama, wann darf ich eigentlich mal eine Cola trinken?" Die Mutter antwortete, "wenn du 18 bist!" Der Junge fragte weiter: "Und ab wann darf ich Alkohol trinken?" Auch ab 18, erwiderte die Mutter.Der Junge antwortete: "Ja gut, dann warte ich noch!"