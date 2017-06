Auf geht’s zur großen SOMMER-Pool-Party!

Wesel : Rheinbad |

Mit dem Zephyrus-Discoteam und der weltweit bekannten Kultmarke PUSTEFIX erleben Kids diesen Sommer jede Menge Action und Party-Spaß:



Am 4. August 2017 macht das Zephyrus-Discoteam mit seinem umfassenden Unterhaltungsprogramm Halt im Rheinbad in Wesel

Erfahrene Animateure betreuen die Kinder den ganzen Tag über und sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. Ein eigener DJ hat die beliebtesten Songs aus den Charts sowie zahlreiche zeitlose Sommer-Hits im Gepäck und ist somit für fast jeden Liedwunsch seiner kleinen wie großen Gäste vorbereitet.



Spiel und Spaß im Wasser und an Land



Im Wasser laden aufblasbare Elemente in verschiedensten Farben und Formen zum Toben ein. An Land ist ebenso für Unterhaltung gesorgt, denn an der PUSTEFIX-Spielestation warten zahlreiche Seifenblasen-Highlights auf kleine wie große Fans: Mit den PUSTEFIX Bubble Friends in Form eines lustigen Froschs, einer süßen Katze und dem niedlichen Bär ist tierischer Seifenblasenspaß garantiert. Ein „Verschüttnix“-Mechanismus verhindert zudem das Auslaufen der PUSTEFIX Flüssigkeit.

Der deutsche Exportschlager PUSTEFIX ist mit dem „spiel gut“-Award ausgezeichnet worden und begeistert seit nahezu 70 Jahren Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene mit lustig-raffinierten Spielideen, die immer wieder aufs Neue Spaß machen. Damals, heute und in Zukunft gilt: Wenn die schillernden Seifenblasen durch die Luft fliegen, bringen sie Kinderaugen zum Leuchten – und machen mit faszinierender Leichtigkeit auch die Erwachsenen glücklich.



Genauere Infos zur großen SOMMER-Pool-Party-Tour finden Sie online unter www.facebook.com/Zephyrus.Discoteam