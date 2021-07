Unwetterfolgen in NRW : Straßen.NRW gibt Sperrungen von Landes- und Bundesstraßen bekannt

NRW: Kurzfristige Sperrungen von Landes- und Bundesstraßen

Gelsenkirchen (straßen.nrw). Nach den starken Regenfällen der vergangenen zwei Tage kommt es nach wie vor zu landesweiten Sperrungen auf Bundes- und Landesstraßen; vielerorts müssen die Sperrungen aufgrund von anhaltenden Überschwemmungen und reißenden Wassermassen auf unbekannte Zeit bestehen bleiben. Die Lage bleibt angespannt.Besonders betroffen sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin die Regionen Südwestfalen, Ville-Eifel und Rhein-Berg. Aber auch im Sauerland, am Niederrhein, im Ruhrgebiet (Großraum Velbert) und im Münsterland ist vielerorts mit Überschwemmungen und Sturzbächen auf Bundes- und Landesstraßen zu rechnen. Straßen.NRW ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, um Feuerwehr und Polizei beim Katastrophenschutz zu unterstützen.Welche Bundes- und Landesstraßen aktuell gesperrt sind (Stand: 16:00 Uhr)In Zuständigkeit der Regionalniederlassung Ruhr gibt es aktuell folgende Vollsperrungen:L62 (Mintarder Straße) in Mülheim an der Ruhr zwischen B1 (Kölner Straße) und KahlenbergswegL442 (Laupendahler Landstraße) in Essen zwischen E-Kettwig und –Werden, Überspülung durch die RuhrL924 (Fellerstraße) zwischen Bonsfelderstraße und Effringhauser Straße, wegen Unterspülung der BöschungIn Zuständigkeit der Regionalniederlassung Rhein-Berg gibt es aktuell folgende Vollsperrungen und Behinderungen:L58, Dürscheid, Vollsperrung nach Hangrutsch, noch übers WE gesperrtL 97 Abs. 4 zwischen Kaiserau und Abzweig L 98 Berghausen, ÜberschwemmungL 101 Vollsperrung Rad-Gehweg zw. Altenberg und Schöllerhof, komplette Verschlammung, wird voraussichtlich am Abend freiL 129, Abs. 4 in Lindlar, gesperrtL193 Rheinpromenade in Königswinter (Rheinpegel)L193 weiter südlich in Höhe „Am Steinchen“ (Rheinpegel)L216, zw. Müngsten und L415, bleibt länger gesperrt, UnterhöhlungL 284 Abs. 24 zwischen Abzweig L 129 und Heibach, ÜberschwemmungL284 Cleefhaus bleibt übers WE gesperrt, Aggerverband muss neuen Bachlauf anlegenL288 Leverkusen Schlebusch – überfluteter Rad- / Gehweg, wird voraussichtlich am 17.7. freiL 296 Odenthal- Höffe, LSA geregelte Verkehrsführung wg. Schaden am BW, wird ab Montag erledigt, BZ 1 WocheL 299 Abs. 4 zwischen Unterheiligenhoven und Vellingen, ÜberschwemmungL 302 Abs. 12, zwischen Neuremscheid und Kaiserau, Unterspülung der FahrbahnL353 Langenfeld Richrath: Rad-/Gehweg ist gesperrt, Straße z.Zt. nicht gesperrt, größere Baumaßnahmen nötigL 359 Leichlingen-Balken – Vollsperrung Hangrutsch / VerschlammungL 407 Vollsperrung, Solingen-Unterburg wg. Straßenschäden lange gesperrtL 414 Abs. 7 zwischen Dahlhausen und Beyenburg, ÜberschwemmungL507 bei Herkenrath halbseitig gesperrtB 42 im Bereich AS Rhöndorf in Bad HonnefB 237/ K5 Stadtbereich Hückeswagen, ÜberschwemmungK 38 Abs.2 zwischen Keppler Mühle und Abzweig K 24, UnterspülungenBrückensperrungen:L302 bei Felsenthal (bei Lindlar) – Unterspülungen, muss abgesichert werden: evtl. VollsperrungL403 – Viehbach-Langenfeld – wird voraussichtlich am AbendL427, Abs. 1, Solingen, zurzeit gesperrtAktuelle Vollsperrungen und Behinderungen in der Zuständigkeit der Regionalniederlassung Ville-Eifel:L 12 Hahnerstr. von Lammersdorf bis MulartshütteL 12 Mulartshütte in Richtung Venwegen, Brücke zerstört durch Hochwasser.L 238 Mulartshütte – ZweifallL103 Hürth-Gleuel zwischen A1-AS Gleuel und BerrenrathL182 im Bereich Swisttal-Heimerzheim, StraßeneinbruchL182 Euskirchen-Kessenich (Von-Binsfeld-Straße)L103 Hürth-Knapsack (Industriestrasse)L181 Zwischen Lommersum und Derkum (Weilerswist)L493 bei MorenhovenL113 zwischen Merzbach und Rheinbach, Brücke zerstört und unpassierbarL119 zwischen Flamersheim und Rheinbach, Brücke zerstört und unpassierbar.B56 Miel (Querung Swistbach), (Befahrbarkeit in Prüfung)L238 Europatunnel StolbergB 258 Blankenheim - LandesgrenzeL 194 Eicherscheid - Bad MünstereifelL 165 Eicherscheid - SchuldL 234 Effelsberg - Bad MünstereifelL 113 Mahlberg - ScheurenL 497 HouverathL 204 Ortslage UrftL 22 Wiesen - WildenburgL 165 Nöthen - Bad MünstereifelL 17 Reifferscheid - KammerwaldL 194 Witscheiderhof - Kreuzung ArloffL 279 BedburgL34 Bereich Köln-Müngersdorf (Militärringstraße)L 183 FrechenL136 Rurbrücke JülichAktuelle Teilsperrungen in der Zuständigkeit der Regionalniederlassung in Ville-EifelL 119 Stadtwaldkreuzung - StotzheimL 361 GleschL 249 ab Abtei Mariawald bis kurz vor HeimbachK33 bei MetternichK56 Rheinbach Todenfeld-KurtenbergAktuelle Sperrungen und Behinderungen in n der Zuständigkeit der Regionalniederlassung Südwestfalen:Märkischer Kreis:B54 Dahlerbrück, halbseitig gesperrtB229 Werdohl-Eveking, halbseitig gesperrtL694 Versetalsperre VollsperrungL879 Herscheid-Hardt bis Altenmühle Vollsperrung wegen ÜberschwemmungK3 Kierspe Vollsperrung, Fahrbahn weggespültB54 Hagen-Dahl VollsperrungB236 Nachrodt-Wiblingwerde Vollsperrung wegen Unterspülung und GeröllB236/L656 Vollsperrung wegen ErdrutschL656 Höllmecke Vollsperrung wegen Unterspülung, halbseitig weggebrochenL888 halbseitig gesperrtK24 Hohenlimburg Vollsperrung wegen HangrutschEnnepe-Ruhr-Kreis:L816 Vollsperrung, Brücke überschwemmtL675 Wetter Vollsperrung wegen ErdrutschL701 Breckerfeld, Vollsperrung, Fahrbahn weggespültL924 Witten Herbede Vollsperrung wegen ÜberschwemmungL924 Hattingen Vollsperrung wegen Unterspülung, halbseitig weggebrochenL925 Hattingen Vollsperrung wegen ÜberschwemmungK4 Herbede VollsperrungKreis Olpe:B55 Lennestadt-Oedingen ist momentan halbseitig mit einer Ampelschaltung befahrbarL687 Lenscheid halbseitig gesperrtAktuelle Sperrungen und Behinderungen in n der Zuständigkeit der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift:B511 zwischen Schmallenberg-Bad Fredeburg und -Heiminghausen (Hangrutsch) - Vollsperrung bleibt bis auf weiteres bestehenL541 zwischen Eslohe-Wenner Stieg und Eslohe-Wenholthausen (Überflutung) - Vollsperrung bleibt bis auf weiteres bestehenL541 Ortsdurchfahrt Eslohe-Wenholthausen / Brücke über die Wenne (Überflutung) - Vollsperrung bleibt bis auf weiteres bestehenL735 Arnsberg-Oeventrop / Dinscheder Brücke über die Ruhr (Überflutung) - Vollsperrung bleibt bis auf weiteres bestehenL519 zwischen Sundern-Recklinghausen und -Endorf (Hangrutsch) - halbseitige Verkehrsführung bleibt bis auf weiteres bestehenL687 zwischen Sundern-Wildewiese und Finnentrop-Rönkhausen (Hangrutsch) - halbseitige Verkehrsführung bleibt bis auf weiteres bestehenAktuelle Sperrungen und Behinderungen in Niederrhein:L456 wird ab Freitagabend (16.07.) auf Anordnung der Stadt Kleve gesperrt. In den Morgenstunden zum (17.07.) wird dort eine Brücke überflutet. Die Ortschaften Spyck und Schenkenschanz sind dann nicht mehr über die L456 zu erreichen. Ein Fährbetrieb wird dann in der Ortschaft Düffelward vom THW eingerichtet.Im Bereich der L 361 Abs 12 Ortslage Grevenbroich-Neuenhausen ist der kreuzende unterführte Rad-/Gehweg wegen Verschlammung gesperrt.Raum Heinsberg:L364: Hommerschen gesperrt. Wurmbrücke; FahrbahnunterspülungL225: Wurmbrücke voll gesperrtL227: von Dremmen bis Ratheim voll gesperrt wegen kompletter ÜberflutungL364: Ortsdurchfahrt Hilfarth komplett gesperrt wegen Überflutung und Evakuierungen laufenB221: Rurbrücke Orsbeck voll gesperrt wegen ÜberflutungL444 bei Moers: teilweise gesperrt, in beiden Fahrtrichtungen befahrbar, TemporeduzierungB221 bei Heinsberg: Vollsperrung wegen BöschungsschädenDiverse Kreisstraßen und die A46 im Bereich Hückelhoven Dremmen sind auch gesperrt.Erst, wenn die Wassermassen abgeflossen und die Aufräumarbeiten weiter vorangeschritten sind, sind genauere Schadensfeststellungen möglich.Informationen zu den Beeinträchtigungen auf den Autobahnen in NRW finden Sie unter https://www.autobahn.de/rheinland/verkehrsmeldunge... Aktuelle Verkehrsinformationen finden Sie unter www.verkehr.nrw.de