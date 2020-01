Silvesterparty - Feinstaubbelastungen hoch

Silvester ist nicht nur Party - Dicke Luft nach dem nächtlichen Feuerwerk!

Das Böllern und die Knallerei in der Nacht des Jahreswechsels bedeuten z.B. immer wieder auch: Verletzte, Brände, Lärm, Agressionen, Verhaftungen, Gewalt- und hohe Feinstaubwerte, sowie verängstigte Tiere und erhöhte Alarmbereitschaft!In vielen Ballungsgebieten zeigten die Messwertestationen des Umweltamtes (UBA) am Vormittag des 01.01.2020 sehr hohe Feinstaubwerte an. Die Luftqualität sei überall in den großen Metropolen schlechter gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mit Verweis auf die UBA-Daten vom Neujahrstag.Bei Feinstaub handelt es sich um kleinste Teilchen. Diese können nicht nur tief in Lunge und Bronchien, sondern auch ins Blut gelangen und Herz- Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen.Im Krefelder Zoo brannte ein Affenhaus nieder, durch das Feuer starben mehr als 30 Affen. Dabei entstand ein Millionenschaden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen soll das Feuer durch schwebende Leuchtkörper, sogenannte Himmelslaternen ausgelöst worden sein, die in Deutschland verboten sind.In der Silvesternacht wurde im Leipziger Stadtteil Connewitz ein 38 Jahre alter Polizist schwer von Pyrotechnik verletzt. Dem Polizisten sei der Helm vom Kopf gerissen worden, bevor er attackiert wurde, hieß es aus Polizeikreisen. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes.Auch die Feuerwehr musste bundesweit zu einer Vielzahl von Einsätzen ausrücken, all diese hier aufzuführen würde den Rahmen des Beitrags sprengen. Schon tagsüber hatte es aus mehreren Regionen Deutschlands Berichte über Verletzte und Brände gegeben.In den Niederlanden bei Bovenkarspel wurde in der Silvesternacht die Windmühle "Ceres" durch Feuer zerstört. Eine Silvesterrakete soll das Reetdach in Flammen gesetzt haben.Einer Umfrage zufolge gehören Raketen und Böller für eine Mehrheit der Bundesbürger dennoch fest zur Silvestertradition. Feuerwerk ist demnach für 57 Prozent eng mit dem Jahreswechsel verbunden. Gleichzeitig sind sich gut drei Viertel aber auch bewusst dass Raketen und Böller schlecht für die Umwelt sind. Dies geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor.Auch Lärm und Preis der Feuerwerke trüben den Spaß. Am Lärm stören sich 43 Prozent. Außerdem sehen über drei Viertel der Befragten eine Gefahrenstelle.