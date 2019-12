Silvester: Angst vor Übergriffen - Berlin bekommt Böller-Verbotszonen

Was ist da los in unserem Land?

Böllerverbot aus Angst vor Übergriffen!



Andauernd diese Gruppen- Massenschlägereien.

2. Weihnachtstag Massenschlägerei am Karlsplatz in München.

Neuesten Meldungen zufolge:Um 6 Uhr morgens prügeln am 2. Weihnachtstag nach Polizeiangaben zwei Menschen-Gruppen, (ca. 40 Menschen) aufeinander ein.Clankriminalität!Sozialkassenbetrug!Dokument- und Urkundenbetrug!Massenvergewaltigungen auf öffentlichen Plätzen, Kölner Domplatz usw.Sexueller Missbrauch!Sexuelle Belästigungen!Massenschlägereien in öffentlichen Schwimmbädern.Schlimme Vorfälle an und in Bahnhöfen.Laut verschiedener Medienblätter und Aussagen der Gerichte, sind Gerichte längst an ihren Grenzen angelangt. Wann Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Sanitäter und Nothelfer an ihre Grenzen angelangen, kann nur noch eine Frage der Zeit sein! Wenn sie nicht überhaupt schon überfordert sind!

Brandaktuell, bezgl. Böller-Verbotszonen in Berlin:

dass Gruppen junger Männer

Zum ersten Mal gelten in der Silvesternacht in Berlin mehrere große Verbotszonen für Feuerwerk. Bisher war die Knallerei bereits auf der Partymeile am Brandenburger Tor untersagt. Nun hat die Polizei Knaller auch vom Alexanderplatz und aus dem Gebiet rund um die Pallasstraße in Schöneberg verbannt.So soll laut einem Bericht verhindert werden,, Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Raketen bewerfen und beschießen. Den Medienberichten zufolge soll das Verbot von Silvester 18:00 Uhr bis zum Neujahrsmorgen 6:00 Uhr gelten.