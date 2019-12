Radfahrer - Häufiger Unfallverursacher im Straßenverkehr

Langzeitstatistik: Radfahrer verursachen mehr Unfälle.

Radfahrer, sie tauchen mit mattschwarz lackierten Fahrrädern, überwiegend in dunkler und reflektionsloser Kleidung, teilweise den Kopf in eine Kaputze, Kopfhörer verkabelt, oft aus dem "Nichts" oder dem toten Winkel auf! Schlängeln sich kreuz und quer, freihändig, oder einhändig telefonierend, bei Regen mit schwarzen Regenschirmen durch den Straßenverkehr. Versetzen andere Verkehrsteilnehmer in Angst und Schrecken. Autofahrer, LKW- und Busfahrer können ein Lied davon singen!Wenn es erforderlich ist, dann pflegen Fahrradfahrer an markanten Punkten nur sehr selten den nötigen Sichtkontakt zum anderen Verkehrsteilnehmer.Meist sind Radfahrer ungeduldig, respektlos, verkehrsregelfremd und unangepasst unterwegs. Einparkende Fahrzeuge werden kurzer Hand umfahren, die Option "Warten" scheint vielen Radfahrern ein Fremdwort zu sein!Radfahrer verursachen immer mehr Unfälle. Auf Deutschlands Radwegen, Straßen und sonstigen Wegenetzen wird es mit steigender Beliebtheit vom Fahrrad, E.-Bike, Motorrad, Motorroller, LKW, Bus und Autos offensichtlich zunehmend immer enger. Die Zahl der von Radfahrern verursachten Unfälle von 2011 bis 2018 sei z.B. um zehn Prozent gestiegen, von gut 19.100 auf knapp 21.100, ermittelten Unfallforscher der Allianz in einem Langzeitvergleich der Unfalldaten des Statistischen Bundesamts.Die Zahl der Unfälle mit zwei beteiligten Radlern legte dabei um fast die Hälfte zu: von 3.837 auf 5.648, ein Plus von

47 Prozent