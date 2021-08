In Deutschland treibt die LKW-Mafia ihr Unwesen - und die Behörden (angeblich) machtlos

"Planen-Schlitzer" klauen so gut wie alles"

In Deutschland ist die Zahl der Überfälle auf parkende Lastwagen und ihre schlafenden Fahrer auf eine Rekordzahl gestiegen. Perfekt organisierte Banden checken blitzschnell ob die LKW-Ware gut verkäuflich ist und schlagen zu.Sie lauern überall da, wo LKW-Fahrer eine längere Pause einlegen. Mit geübten Handgriffenschneiden sie die Planen auf und checken den Inhalt.Allein in Deutschland entstehe so ein Schaden von 1,3 Milliarden Euro jährlich.Die EU schätzt, dass europaweit Waren im Wert von 8,2 Milliarden Euro von den Ladeflächen verschwinden.Quelltext: Focus online 09.08.2021, 8:14 Uhr, Focus-Online-Autor Andreas Kempf.In der Überschrift, das in Klammern gesetzte Wort "angeblich" vom Beitragseinsteller S.W hinzugefügt.