Die Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland schnellen in die Höhe

Die Corona- Zahlen der Neuinfektionen schnellen in die Höhe, anscheinend interessiert das aber niemand,

zumindest nicht so wirklich!



Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 39 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle.

25.08.2021 - Medienberichten zufolge, ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut angestiegen.Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen, den 25. August 2021 lag sie bei 61,3 - am Vortag hatte der Wert 58,0 betragen, vor einer Woche 40,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.561 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8.324 Ansteckungen gelegen.

Also, jetzt mal ehrlich! Hand aufs Herz

Sind die Todeszahlen nichts?,

haben wir uns mittlerweile an Corona gewöhnt? Warum sind wir auf einmal so gleichgültig, so abgestumpft, so, ja ich weiß nicht so recht, wie ich es ausdrücken kann, schließlich gab es mal eine Zeit, wo wir uns bei diesen Neuinfektions- bzw Inzidenzzahlen nicht mehr vor die Türe, geschweige denn auf die Straße trauten. Medien zeigten uns Särge, die per LKW's abtransportiert wurden, die in Massengräber eingebracht wurden, zeigten uns schwer erkrankte Patienten, die auf Intensivstationen unter Extrembedingungen behandelt wurden. Man berichtete uns täglich von Leerdenkern, also den sogenannten Querdenkern.In meiner Heimatstadt Wesel liegt die Inzidenzzahl laut Presseinformation heute bei 77,0,26 Corona-Patienten werden zur Zeit in Weseler Krankenhäusern behandelt, davon 7 intensiv und von den 7, 4 mit Beatmung.In Nordrhein-Westfalen haben sich die Zahlen innerhalb einer Woche verdoppelt. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte spricht davon, dass NRW die Kontrolle verliert!In NRW, im dicht besiedelsten Land in Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen über 100.

Ist das kein Grund der Beunruhigung?