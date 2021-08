Corona-Pandemie in Deutschland - Infektionszahlen steigen! Von wegen: "Wir bleiben zu Hause"

Wir bleiben zu Hause, eine Floske, anscheinend war alles nur Makulatur, die Leute sind trotz aller Hinweise, Bitten, Empfehlungen, Appelle und Warnungen in Urlaub gefahren und geflogen.



Virologen, Epidemiologen, Experten, Ärzte, Journalisten, kundige Bürger und andere mehr, hatten vor der Urlaubszeit, genau vor dieser Corona-Entwicklung, die wir heute leider verzeichnen müssen, gewarnt.Nur wenige Menschen trauten den sinkenden Infektionszahlen nicht und sind zu Hause geblieben.Nun haben wir sie, die ansteigenden Infektionszahlen, der Scheitelpunkt scheint erreicht! Die vierte Welle laut Experten so gut wie sicher!Obwohl sehr viele Menschen, die in Deutschland leben, ihren Urlaub noch im Ausland verbringen, steigen die Infektionszahlen stetig an!Laut ZDFtext Nachrichten vom 08.07.2021, also zeitnah nach Ferienbeginn in NRW (Sommerferien NRW 05.07 - 17.08.2021) hatten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) mit 970 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden etwas mehr Fälle gemeldet, als in der Woche zuvor. Das ging aus Zahlen vom Morgen des 08.07.2021 hervor. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 892 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut mit bundesweit 5,2 an (Vortag: 5,1; Vorwoche: 5,1) Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI bei 1,09 (Vortag: 1,01)Und das Impftempo in Deutschland hatte nach Angaben des Robert Koch-Institut zuletzt etwas nachgelassen. So seien in der vergangenen Woche bis einschließlich Sonntag durchschnittlich 710.100 Dosen pro Tag verabreicht worden, hieß es im RKI Situationsbericht. Zuvor waren es im Schnitt mehr als 820.000 Dosen pro Tag.Bis Anfang Juli hatten mehr als 57 Prozent der Menschen in Deutschland eine erste Impfung erhalten, rund 40 Prozent waren bis Dato vollständig geimpft, hieß es weiter.Heute, also ca. vier Wochen nach Ferienbeginn, am Donnerstag 05.08.2021, melden die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut 3.539 Neuinfektionen binnen eines Tages. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3.142 Ansteckungen gelegen. Die Inzidenzzahl ist in den letzten vier Wochen von 5,2 bis auf 19,4 angestiegen.Aktuell sind leider auch wieder mehr Infektionen bei Erwachsenen zu verzeichnen, schreibt das Robert Koch-Institut heute.Nach raschen Zunahmen vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen scheinen sich Corona-Ansteckungen auch wieder vermehrt bei Erwachsenen mittleren Alters auszubreiten."Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 34-Jährigen zu beobachten, obwohl sich diese Tendenz inzwischen auch in den Altersgruppen bis 49 abzeichnet", schreibt das Robert Koch-Institut.Die Angaben beziehen sich auf die Zeit bis 01. AugustQuelle: Textteile von ZDFtext Nachrichten Do. 08.07.2021 und Do. 05.08.2021