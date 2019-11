Anschlag vereitelt: Drei IS-Anhänger festgenommen

Offenbach - Terrorverdächtige festgenommen.

Öffentlich zugänglichen Nachrichten zufolge sind in Hessen drei mutmaßliche Anhänger der Dschihadadistenmiliz Islamischer Staat wegen Planung eines Anschlags festgenommen worden. Zugriff und Durchsuchungen erfolgten in Offenbach, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit.Die Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren sollen Vorbereitungen für eine Tat mit Sprengstoff oder Schusswaffen getroffen haben. Die Männer wollten den Ermittlern zufolge einen Anschlag im Rhein-Main-Gebiet verüben.