Neue Vorstandschaft bei den "Hallodri"-Schützen Wertingen

Nach einem Rückblick auf das Jahr 2018 erzählte Vorstand Stefan Meyer was für 2019 alles geplant ist. Die größte Veränderung 2019 wird der Umbau auf elektronische Schießstände sein, da dieser ein erheblicher finanzieller Aufwand ist und viel Arbeit und Engagement jedes einzelnen Mitglieds in Anspruch nehmen wird. Geplant ist, dass die elektronischen Schießstände rechtzeitig zur Saison 2019/2020 fertig sein werden.Nun kam man zum wichtigsten Tagesordnungspunkt, den Neuwahlen der Vorstandschaft. Diese war Aufgrund des Rücktritts des ersten Vorstands Stefan Meyers notwendig. Die Wahl der neuen Vorstandschaft lief reibungslos ab.Neuer 1. Vorstand wird Thomas Thiel mit Verstärkung von Nadine Engelhart als 2. Vorstand. Schatzmeister Josef Engelhart, die Kassenprüfer Annemarie Egger und Johann Gilg und Fähnrich Andreas Mundi wurden für eine weitere Periode wiedergewählt. Auch Günther Danecker wurde in seinem Amt als 2. Jugendleiter bestätigt, bekommt allerdings neue Verstärkung durch Michael Thiel als ersten Jugendleiter und Stefanie Meitinger als dritte Jugendleiterin. Dietmar Mayer behält den Posten des Sportleiters, Schriftführer bleiben Susanne und Patrick Schröder. Manuela Müller, Karl Meitinger und Christine Meitinger unterstützen die Vorstandschaft als Beisitzer. Nach den gelungen Neuwahlen lies man den Abend gemeinsam ausklingen.