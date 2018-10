Die SCHNEEsportschule Fun-Sports-Club e.V. startet am 27.10.18 mit dem alljährlichen Skibasar in Wertingen in die Saison

Wertingen : Wertingen, Forum Realschule |

Der alljährlich stattfindende Skibasar in der Realschule hat in Wertingen und Umgebung schon Tradition und läutet auch in diesem Jahr den „heimischen Winter“ ein, folgende Zeiten müssen beachtet werden:

Annahme der Waren am Samstag, 27.10.: 8:00 – 10:00 Uhr

Basar mit Beratung und Information: 10:00 – 12:00 Uhr

Abholung der Waren: 12:00 -13:00 Uhr

Wie jedes Jahr beginnt die Saison auf dem Schnee für alle Lehrer mit der Ausbildung auf dem Kaunertaler Gletscher, bei der neue Impulse im Bereich der Kinderskikurse und im Bereich Snowboard gesetzt werden. Schwerpunkte sind die professionelle SCHNEEsport-Philosophie in allen Kursen und das Thema: Kinder – Skifahren macht schlau! Ein besonderes Programm mit Felix Neureuther, das die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit fördert, das Konzentrationsvermögen in der Schule stärkt und hilft, auch Stresssituationen besser zu bewältigen. Ein Grund Kinder für die Ski- und Snowboardkurse anzumelden!



Folgende Kurstermine stehen zur Wahl: 16.12.18 (Power-Tageskurs für Fortgeschrittene) mit stark verbilligten Liftkarten für alle Mitfahrer, 26./28./30.12.18 (Weihnachtskurs), 02./04./06.01.19 (Ferienkurs), 09./ 10.02.19 (Wochenendkurs). Bei allen Kursterminen können Tagesfahrer jederzeit ohne Kursteilnahme in den Bussen mitfahren. Neu ist die Abfahrtstelle in Buttenwiesen und in Höchstädt.

Dazu kommen einige bemerkenswerte Events, z.B. die Testskifahrt nach Sölden (16.-18.11.18), die Wochenend-Skifahrt (16./ 17.03.19), preiswerte Tagesskifahrten und der „Nachtskilauf“ am 25.01.19 unter dem Motto:#TagimSchnee und der Möglichkeit einer „Mondschein-Schneeschuh-Tour“.



Grundsätzlich finden alle Kurse unter Leitung eines staatl. gepr. Skilehrers statt! Eine frühzeitige Terminreservierung, z.B. beim Skibasar ist empfehlenswert, ebenso gibt es dort attraktive Ermäßigungen..



Wintersportler können sich informieren und anmelden unter: www.fun-sports.de ,

bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen, Intersport Seeßle in Gundelfingen oder unter 0700 Fun-Sports (0700 386 0 776787).