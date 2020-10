Nach bisherigem Stand findet der Tag der offenen Tür der Montessori Schule und Montessori FOS in Wertingen am 05. Dezember 2020 statt - diesmal aber in anderer Form als gewohnt.Der Tag der offenen Tür der Montessori Schule Wertingen findet aufgrund der aktuellen Situation sehr wahrscheinlich in anderen Form als bisher statt. Derzeit ist geplant, dass Interessierte nach Voranmeldung gruppenweise durch die Räumlichkeiten geführet werden sollen.Dazu werden kleine Gruppen zu unterschiedlichen Uhrzeiten gebildet. Alle Interessierten sind gebeten, sie vorab anzumelden: 08272 5000



www.montessori-schule-wertingen.de

www.montessori-fos.de