Neuer Regionalhändler für mifuma

Wertingen : Rotter´s Schnauzentreff |

Rotter´s Schnauzentreff erweitert sein Premium-Sortiment



Das umfangreiche Sortiment für Haustiere wird nunmehr für Nutztiere erweitert. Das große Sortiment der Firma mifuma beinhaltet Futter und Futtermittel für Hunde und Katzen, eine Riesenauswahl für Rassen- und Brieftauben, Geflügel, Vögel und Wirtschaftsgeflügel, Schweine, Rassekaninchen, Schafe und Ziegen, nicht zu vergessen für Pferde, Rinder und Fische.Das große Sortiment wird in Possenried im Lagerverkauf ab Mai 2019 an vorläufig drei Tagen der Woche angeboten: Dienstag und Donnerstag von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr und am Samstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Natürlich bieten die beiden Tierheilpraktiker Daniel und Peter Rotter diese Artikel auch im ihrem motlichen kostenfreien Lieferservice an.

Viel Erfahrung



Die beiden Tierretter können auf eine lange Zeit und viel Erfahrung schöpfen. Seit 2006 sind die diplomierten Tierheilpraktiker im Dienste der kranken Tiere im Einsatz. Sie hatten in Wertingen und Dinkelscherben bereits einen Verkaufsladen, um den Tierhaltern als gute Berater in Sachen Tiernahrung zur Seite zu stehen. Sie luden Fachdozenten ein, die über eine "gute, artgerechte und ausgewogene Tierernährung heute" die interesierten Tierhalter informierten. Peter Rotter referierte in verschiedenen Institutionen über die Anwendung von Homöopathie bei Tieren.Seit 2011 haben sie einen Gnadenhof in dem Wertinger Ortsteil Possenried ins Leben gerufen und sind dort ehrenamtlich im Einsatz. Auch wenn Sie ihr ganzes Geld in dieses Projekt stecken, haben sie es keinen Tag bereut. Sie betreuen zur Zeit über 200 Tiere auf dem Franziskushof.