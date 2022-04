Haushaltsbefragung der Stadt Wertingen

Verkehrssituation in Wertingen soll verbessert werden

„Unsere Mobilität ist im Wandel! Der Schutz unserer Umwelt, des Klimas aber auch der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Lärm und Verkehrsbelastungen stellen uns vor umfangreiche Fragestellungen und Aufgaben.“ Mit diesen Worten wendet sich Bürgermeister Willy Lehmeier in einem persönlichen Schreiben an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wertingen und ihrer Stadtteile.Weiter heißt es, dass ein Miteinander verschiedener Mobilitätsformen - ob PKW, Zweirad oder zu Fuß, der Busverkehr und ÖPNV - aber auch die Parksituation in der Stadt sowie die Anbindung von Gewerbe - und Wohngebieten nur sinnvoll gestaltet werden könnten, wenn die Verkehrssituation insgesamt analysiert, aufeinander abgestimmt und optimiert werde.Deswegen führt die Stadt Wertingen eine Haushaltsbefragung durch und lädt alle Wertinger Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich ein, sich daran zu beteiligen.„Es ist wichtig zu erfahren, welche Anforderungen die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt an das große Thema „Mobilität“ haben“, berichtet Bürgermeister Lehmeier weiter. Und so ist seine große Bitte, sich zahlreich an der Haushaltsbefragung, die an diesem Wochenende im gesamten Stadtgebiet verteilt wird, zu beteiligen. Text: Stadt Wertingen