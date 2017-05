großes Familienfest auf dem Gnadenhof Possenried

Wertingen : Franziskushof-Gnadenhof Possenried |

SOMMERFEST 2017

Auch dieses Jahr findet wieder am ersten Samstag im August (05.08.) 2017 das große Familienfest ab 15:00 Uhr auf dem Franziskushof statt.



Eine kulinarische Reise erwartet Sie von veganen Dürüm bis zur Steaksemmel, auch die Kuchenauswahl bietet für jeden Geschmack etwas. Auch Eis-Café alla Heidi soll wieder ein Schmaus werden.



Ganz beliebt sind die stündlichen Fürungen. Hier werden die Besucher sensibilisiert welches Tier welche Eigenschaft hat und welches Umfeld es zum artgerechten Leben braucht.

Gerne beraten die beiden diplomierten Tierheilpraktiker Menschen, die Tierhalter in Sachen artgerechte Ernährung und Haltung. "Es ist nicht unsere Aufgabe, Kinder mit schokierenden Bilder zu verunsichern, vielmehr möchten wir unsere Erfahrungen und Wissen an Tierhalter weitergeben, die ihr Mitgeschöpf richtig halten wollen", so der vegan lebende Präsident des Franziskushof-Gnadenhof Possenried e.V..



Kommen - sehen - staunen !



Wo: Franziskushof-Gnadenhof Possenried e.V.

Reichenbachstr.10, 86637 Wertingen

Wann: Samstag, 05.08.2017 ab 15:00 Uhr