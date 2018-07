Großes Familienfest auf dem Franziskushof

Sommerfest in Possenried

Fakten:

Auch dieses Jahr sind wieder alle Tierfreunde eingeladen am Samstag, 04.08.2018 ab 14:30 Uhr am großen Familienfest auf dem Franziskushof teilzunehmen.Das Gnadenhof-Team rund um den Tierheilpraktiker Daniel Rotter hat wieder sich einiges einfallen lassen, um die Besucher kulinarisch zu verwöhnen. Auch zum letzten Jahr gibt es wieder einiges Neues zu sehen. Ein neues Vogelhaus (gesponsert von Hck) und eine große Voliere. Auch auf der Wiese hat sich wieder viel getan.Das Glückrad ist diesmal auch wieder dabei und man kann dort wieder tolle Preise gewinnen. Viele vegane Speißen, wie den frischen "Wurstsalat" alla Conny, Kaffee und Kuchen in allen Geschmacksrichtungen und Andi´s Grillstube darf nicht fehlen. Sabine ist mit ihren Steinen, Kirschkernkissen und vielen anderen Sachen aus Neuburg auch dabei. Cocktails -alla Julia- runden das Getränkeangebot ab.Birgit und David werden Sie über das weitläufige Areal sicher geleiten und führen. Die Runden über den Gnadenhof sind immer sehr gefragt bei alt und jung. Immer ein Erlebnis und bei so manchen ein High-light sein. Tauchen Sie ein in diese besondere Atmosphäre der Harmonie und Ruhe der hier lebenden Tiere, die auch von den beiden Tierfreunden und Betreibern des Hofes ausgeht.Enden sollte es gegen 18:00 Uhr mit dem aufsteigen lassen von Luftballons mit Wünschen und Adresse des Absenders.Franziskushof-Gnadenhof Possenried e.V.Reichenbachstr.1086637 Wertingen - OT PossenriedBeginn: 15:00 Uhr * Einlass 14:30 UhrEnde: 18:00 UhrHERZLICH WILLKOMMEN!!!