Wenn Träume sterben…. WER Frauenfrühstück im Schlosskeller

Wertingen : Schlosskeller |

Am Dienstag 12. März 2019, findet wieder ein Frauenfrühstück mit Frühstücksbuffet in Wertingen statt. Referentin ist Doris-Klotz-Brenner, die zum Thema „Wenn Träume sterben….“ spricht. Beginn ist um 9 Uhr. Veranstaltungsort ist der Schlosskeller (Schulstraße 12) in Wertingen.



Zum Thema: Das Leben geht oft seine eigenen Wege und nicht alle gefallen uns. Was passiert wenn ich in einer Sackgasse gelandet bin und feststellen muss, dass meine Träume geplatzt sind? Was kann ich selbst dazu beitragen, gestärkt aus schwierigen Lebenssituationen wieder herauszukommen?



Zur Referentin: Durch den Tod ihres Mannes war die Referentin Doris Klotz-Brenner plötzlich alleinerziehend mit vier kleinen Kindern. Heute ist sie wieder verheiratet, die Kinder sind inzwischen groß. Sie arbeitet als individualpsychologische Lebensberaterin (ICL) in eigener Praxis in Neu-Ulm.



Der Unkostenbeitrag beträgt 8 Euro. Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Wertingen. Anmeldungen sind Voraussetzung für die Teilnahme. Informationen und Anmeldungen bei Frau Sybille Grunick unter 08272-64 21 28 (www.wertingen.feg.de).