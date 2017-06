Theaterstück im Wertinger Schloss - "Reformator - Die Rückkehr"

Wertingen : Schloss Wertingen, Festsaal |

Das "Theater zum Einsteigen" ist mit seiner Inszenierung "Reformator – Die Rückkehr“ zu Gast am Montag, den 23. Oktober 2017 um 19:30 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses (Schulstraße 12).

Theater zum Einsteigen" ist eine Idee des Theatervereins 'Die Aussteiger e.V. Seit 2004 wurden über 700 Aufführungen dieser Werke von verschiedenen Teams dargeboten. Das christliche Schauspielprojekt ist eine Besonderheit in der Theaterlandschaft. Talentierte Spielerinnen und Spieler aus verschiedenen Kirchengemeinden unter der Leitung von Ewald Landgraf präsentieren ein abendfüllendes Theaterstück.



„Reformator – Die Rückkehr“



2017. Ein Mann kommt aus dem Nirgendwo und behauptet der zurückgekehrte Reformator Martin Luther zu sein. Die Sensationsgier greift um sich, das Interesse an dem „Spinner“ wächst. Quanten-physiker sind nach intensiven Untersuchungen verblüfft: Ist es wirklich DER Luther? Ist seine Zeitrei-se echt? Der selbstbewusste Christen-Rebell fordert hartnäckig mit den Kirchenführern zu reden – ernst nehmen ihn allerdings nur wenige. Mit Hilfe der Journalistin Kathrin und deren gewagten Tricks nimmt seine Glaubwürdigkeit zu. Doch die Pressedame verwickelt den Kirchenmann in ein fieses Spiel. Während die Bevölkerung Luther mehr und mehr akzeptiert, bleibt sein Wunsch, eine neue Re-formation ins Leben zu rufen, bislang unerfüllt. Die Drohung einer unbekannten Person erschüttert ihn bis ins Mark. Die Zeit drängt. Dem Reformator bleibt nur noch eine letzte Möglichkeit für sein Vorha-ben. Doch dazu braucht er ausgerechnet die Hilfe der zwielichtigen Kathrin – und die Gnade Gottes.



500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag untersucht das Stück die Frage, wie der Reformator in unse-rer Zeit auf seine Kirche reagieren könnte. Ein unterhaltsames Bühnenstück von Ewald Landgraf für jedermann.



Veranstalter sind die Freie evangelische Gemeinde Wertingen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird erbeten. Weitere Informationen unter der Nummer (09074) 958283 und www.wertingen.feg.de oder auf www.theater-zum-einsteigen.de.