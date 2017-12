Stadtkapelle Wertingen: Weihnachten mit der JAZZtaste BIGband

Am Samstag, den 16.12.2017 wird es in der Aula der Anton-Rauch-Realschule noch einmal stimmungsvoll. Bereits zum fünften Mal lädt die JAZZtaste BIGband zu ihrem Weihnachtskonzert ein und hat dafür eine vielfältige Mischung aus neu aufgelegten Weihnachtshits und Klassikern der BigBand-Literatur im Gepäck. Weihnachtspremiere für Bandleader Tobias Wiedenmann Seit fast einem Jahr steht die JAZZtaste BIGband nun bereits unter Leitung des Vollblutmusikers Tobias Wiedenmann und man darf gespannt sein auf seine Weihnachtspremiere. Schon bei seinem ersten Einsatz, dem traditionellen Jahreskonzert im März diesen Jahres sprang sofort der musikalische Funke über und das Publikum konnte sich der energiegeladenen Spielfreude der Band und der charmanten Moderation des Bandleaders nicht erwehren. Beim diesjährigen Stadtfest begeisterte und überraschte die Band die Besucher und so manchen „Jazzmuffel“ durch die große Bandbreite ihres Repertoires. Mit stimmlicher Unterstützung durch das Traumduo Carola Egger und Holger Egger sorgte die JAZZtaste BIGband für eine ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz und bewies einmal mehr, was Wertingen musikalisch zu bieten hat. Sängerin Carola Egger sorgt für Weihnachtsfeeling Was wäre das traditionelle Weihnachtskonzert ohne die Stimme der JAZZtaste BIGband, Carola Egger? Ob frech-kokett bei „Santa Baby“ oder leise und gefühlvoll bei „A child is born“, sie findet immer den richtigen Ton. Ganz besonders freuen sich Band und Sängerin auf einen kleinen X-Mas-Ausflug in die Popwelt. „All i want for Christmas“ von Mariah Carey wird im Radio zur Vorweihnachtszeit rauf und runter gespielt und mag dem ein oder anderen vielleicht bereits auf die Nerven gehen. Im Arrangement für Bigband jedoch erhält es neuen Schwung und sorgte bei den Proben stets für gute Laune und einen tagelang anhaltenden Ohrwurm. Bekannte Hits wie „Have yourself a merry little Christmas“ und „Feliz Navidad“ dürfen im Weihnachtsprogramm natürlich nicht fehlen und sorgen für die richtige Stimmung. JAZZtaste BIGband bietet ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm Um einer Überdosis Weihnachten vorzubeugen, wird an diesem Abend jedoch auch eine bunte Mischung von Nicht-Weihnachtsliedern erklingen. Genannt seien unter anderem „Fantasy“, „Skyfall“, „Splanky“ und „Popo Pa Mi“.

Freuen Sie sich mit den Musikern der JAZZtaste BIGband auf ein spannendes und abwechslungsreiches Konzert mit eindrucksvollen Stücken, mitreißender Energie und vielleicht einem Gläschen Glühwein oder Punsch in der Pause.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Schreibwaren Gerblinger, im Büro der Musikschule und bei allen Musikern der Band.