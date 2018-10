Stadtkapelle Wertingen: Shall we dance – jetzt mit Gourmet Dinner! Ein Abend zum Genießen

Die JAZZtaste BIGband bittet dieses Jahr nicht nur zum Tanz sondern auch zu Tisch! Am Samstag, den 03. November um 20 Uhr (Stadthalle Wertingen, Einlass ab 19 Uhr) präsentiert die Jazz-Formation der Stadtkapelle Wertingen ihre bekannte Tanzveranstaltung „Shall we dance“ in ganz neuer Form.

Neben schwungvollen Tanzrhythmen dürfen sich die Gäste nun auch auf leckere Gaumenfreuden in Form eines Gourmet-Dinners freuen. Bei einem herbstlichen 3 Gänge-Menü am Buffet, welches im Eintrittspreis enthalten ist, bleiben kulinarisch keine Wünsche offen und Körper sowie Geist kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch: verschiedene Hauptgerichte garantieren, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.Ein weiteres Highlight des Abends wird der Auftritt der Standard-Latein Formation des TSC-Dillingen sein. Es gibt also auch etwas fürs Auge und die Gäste werden mit allen Sinnen verwöhnt. Kurzum, ein Abend zum Genießen!Die JAZZtaste BIGband freut sich mit Bandleader Tobias Wiedenmann und Sängerin Carola Egger auf einen stimmungsvollen Abend in der Stadthalle Wertingen. Es darf getanzt, gegessen und gestaunt werden!Karten sind im Vorverkauf zu 38 Euro/ ermäßigt 35 Euro erhältlich bei allen Musikern der JAZZtaste BIGband sowie der Musikschule Wertingen und bei Gerblinger Marktplatz. Für Kurzentschlossene gibt es natürlich noch Tickets an der Abendkasse zzgl 3 Euro. Tisch- und Platzreservierungen sind möglich.