Stadtkapelle Wertingen: „Shall we dance“ – Genuss und Tanz in einem

Wertingen : Stadthalle Wertingen |

Genuss und Tanz - das vereint die JAZZtaste BIGBand am Samstag, den 03. November ab 20 Uhr bei „Shall we dance“ in der Stadthalle Wertingen. Neben schwungvollen Tanzrhythmen dürfen sich die Gäste auf leckere Gaumenfreuden in Form eines herbstlichen Gourmet-Dinners freuen. Ein Auftritt der Standard Latein Formation des TSC-Dillingen verspricht ein besonderes Highlight des Abends zu werden.



Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie ein Feuerwerk für die Sinne! Bandleader Tobias Wiedenmann und Sängerin Carola Egger freuen sich gemeinsam mit der JAZZtaste BIGband auf ein tolles Event.