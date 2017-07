Stadtkapelle Wertingen: Projekttag „Musik“ - „Kinder musizieren für Kinder“

Schon seit Jahren finden zum Schuljahresende Schülerkonzerte des Vororchesters statt. Unter dem Motto „Kinder musizieren für Kinder“ spielen die Jüngsten der Stadtkapelle Wertingen und die Zuhörer sind begeistert.

Filmmusik aus Star Wars

Zugaben wurden lautstark gefordert

In diesem Jahr war das Orchester eingeladen beim Projekttag „Musik“ an der Ulrich-von-Thürheim Grundschule zu spielen. Gerne haben die jungen Musikanten diese Einladung angenommen und in der Schulturnhalle in Pfaffenhofen wurden bereits am Vortag die Vorbereitungen getroffen. Ein großer Anhänger mit Schlagzeug, Malletts und anderen Perkussioninstrumenten wurde nach Pfaffenhofen gefahren und die Instrumente und die Bühne aufgebaut.Am Morgen kamen dann die insgesamt rund 230 Schülerinnen und Schüler der Ulrich-von-Thürheim Grundschule zu den Konzerten und kamen so in den Genuss dieses musikalischen Leckerbissens.Die Musiker des Vororchesters unter der Leitung von Musiklehrerin Karolina Wörle hatten sich für dieses Konzert besonders Vorbereitet und freuten sich seit Wochen darauf.Der „Opener“ beim Schülerkonzert ist traditionell Filmmusik aus „Krieg der Sterne“. Mit einem Arrangement aus dem neuesten Film „Das Erwachen der Macht“ überraschten die jungen Künstler das Publikum gleich zu Beginn. Mit den Konzertstücken „Fanfarissimo“, „Three American Spirituals“ und „The Roadrunner“ überzeugte das Vororchester auf ganzer Linie. Im Programm ging es weiter mit einer Popballade von Adele Adkins (Hello). Ohne Filmmusik ist kein Konzert des Vororchesters denkbar und so durften Titel wie „Ghostbusters“, „How to train your Dragon“, „Skyfall“ und „Happy“ natürlich nicht fehlen. Das begeisterte junge Publikum sparte nicht mit Applaus und zwischenzeitlich war die Stimmung schon am Siedepunkt angekommen und so gab es bei dem Rocktiteln „Hang on Sloopy“ kein Halten mehr auf den Plätzen.Durchs Programm führte Dirigentin Karolina Wörle mit Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Musikstücken, dabei wurden auch die einzelnen Register und Musiker vorgestellt. Müßig zu erwähnen, dass nachdrücklich und geräuschvoll Zugaben vom Orchester verlangt wurden, die auch gerne gewährt worden sind. Die Schulturnhalle bebte und mit „We will rock You“ und „Smoke on the water“ kamen die beiden Lieblingstitel von Musikern und Publikum auf die Bühne. Die stellvertretende Schulleiterin der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule, Sibylle Krause, bedankte sich beim Orchester und der Dirigentin für das mitreißende Konzert.Die Lehrer bedankten sich ebenfalls ganz herzlich bei Karolina Wörle und bewunderten die Leistung des Orchesters.