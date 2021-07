Stadtkapelle Wertingen: JazzTaste Bigband musizierte auf der Zusaminsel

Nächster Auftritt folgt

der Stadtkapelle Wertingen mit Bandleadernach einer langen Coronazwangspause wieder voll durch. Trotz schlechter Wettervorhersagen konnte das Konzert mit nur einer kleinen Regenpause im Freien stattfinden. Unter anderem bezaubertenund Tobias Wiedenmann die Zuhörer mit ihren Gesangstücken wie „Moonglow“, „Girl from Ipanema“, „Diggin on James Brown“, „Long Train Running“ und vielem mehr. Vor allem eines der vielen Musik-Highlights wie „The Best of Earth, Wind and Fire“ sowie die zahlreichen Solisten der Bigband begeisterten das Publikum.Vielen Dank an alle Zuhörer, die bei dem ersten Konzert der JazzTaste Bigband in diesem Jahr mit dabei waren!Schon diesen Sonntag, 01.08.21, wird die Stadtkapelle Wertingen erneut auf der Zusaminsel präsent sein. Dieses Mal mit einer kleinen böhmischen Besetzung. Das Publikum darf gespannt sein! Die Musiker*innen freuen sich auf die musikalischen Darbietungen von 11:00 bis 13:00 Uhr und hoffen auf gutes Wetter und viele Gäste auf der Zusaminsel.