Stadtkapelle Wertingen: Freunde aus Amerika geben Konzert in Wertingen

Es ist schon Tradition, dass die Stadtkapelle Wertingen und die Musikschule Wertingen im Sommer Gäste aus Amerika erwartet. In diesem Jahr macht der„International Choir“ aus dem Blue Lake Fine Arts Camp, Michigan während seiner Europatournee Station in Wertingen.

Austauschprogramm als Erfolgsmodell

Am Sonntag, den 09. Juli 2017 werden die Gäste in Wertingen erwartet. Die Sängerinnen und Sänger kommen aus dem hohen Norden und werden bis 12. Juli in Wertingen bleiben. Anschließend geht es nach Paris und von dort aus zurück in die Heimat. Das Rahmenprogramm für die jungen Amerikaner umfasst natürlich einen Besuch auf Schloss Neuschwanstein, die Besichtigung der Wieskirche und eine Stadtführung in Augsburg. Am Dienstag, 11. Juli um 19.30 Uhr geben die Gästen aus den Vereinigten Staaten ein Konzert im Forum des Gymnasiums Wertingen.Die 52 jungen Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 13 und 18 Jahren werden unter der Leitung von Shirley Lemon zu hören sein. Das Konzertprogramm umfasst bekannte Gospels, traditionelle Lieder aus Amerika und als Hommage an die Gastgeber auch einige Lieder aus Deutschland.Seit mehr als 25 Jahren sind die Austauschprogramme zwischen der Stadtkapelle Wertingen und dem Blue Lake Fine Arts Camp ein erfolgreiches Modell, das durch gegenseitige Besuche seinen jeweiligen Glanzpunkt hat. Die amerikanischen Gäste wohnen während ihres Aufenthaltes größtenteils in den Musikerfamilien des Vor- und Jugendorchesters der Stadtkapelle Wertingen.