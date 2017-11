Stadtkapelle Wertingen: Einladung zur öffentlichen Probe der Bläserphilharmonie

Bereits 1995 entstand die Bläserphilharmonie Wertingen, als der damalige Dirigent und Leiter Manfred-Andreas Lipp aus dem "großen Blasorchester" die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle formte und diese beständig weiterentwickelte.

Als Spitzenbesetzung der Stadtkapelle Wertingen e.V. genießt die Bläserphilharmonie Wertingen bereits seit Jahren überregional einen ausgezeichneten Ruf. Gerade bereiten sich die Musiker unter der Leitung von Dirigent Tobias Schmid unter anderem auf ein Konzert beim Internationalen Blasmusikkongress in Neu-Ulm am 19.Januar 2018 vor.Neben zahlreichen Konzerten während des Jahres möchte die Bläserphilharmonie Wertingen nun allen Interessierten die Möglichkeit bieten, einen Einblick in die Probenarbeit eines Blasorchesters zu gewinnen.Deshalb heißt das junge Orchester mit einem Altersdurchschnitt von 25 Jahren alle Interessierten zu einer öffentlichen Probe willkommen. Die Einladung richtet sich an alle interessierten NachwuchsmusikerInnen, ehemaligen MusikerInnen und alle Musiker, die nach einer neuen Herausforderung suchen.Wann? Am Freitag, den 10.11.2017 um 19:30 UhrWo? In der Mansarde Wertingen (Landrat-Anton-Rauch-Platz 4, 86637 Wertingen):An diesem Termin können Interessierte entweder direkt mitspielen oder einfach nur die Atmosphäre während einer Orchesterprobe erleben.Die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen freut sich über zahlreiche Besucher!