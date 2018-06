Senioren Nachmittag 60+ "Unter Wilden in Papua Neuguinea"?

25 Jahre Vergnügungssteuerfrei im Paradies!“

Ehepaar Stamm zu Live-Dia-Vortrag über außergewöhnliche Kultur



Am Donnerstag 13. September 2018 findet um 15 Uhr ein Nachmittag für die Generation 60plus statt. Eingeladen sind Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind.



Gerhard und Brigitte Stamm sind zu einem Live-Dia-Vortrag im Mehrgenerationenhaus (Fritz-Sauter-Straße 10) Wertingen.

Seit über 25 Jahren lernen sie eine extrem fremde Kultur in allen Facetten kennen. Durch ihren Vortrag „Unter Wilden in Papua-Neuguinea?“ geben sie tiefen Einblick in diese fremde Kultur, persönliche Erfahrungen und Beweggründe.



Stamms beschreiten einen sehr ungewöhnlichen Weg. Man könnte sie als Aussteiger bezeichnen. Er arbeitet bei der Bundesbahn und in der Jugendarbeit. Sie ist Krankenschwester.

In Deutschland brechen sie ihre Zelte ab. Mit einem Anliegen im Herzen machen sie sich auf den Weg nach Papua-Neuguinea. Dort begegnen ihnen extreme äußere Bedingungen wie die große Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Sie lernen die Sprache der einheimischen Bevölkerung und teilen mit ihnen das tägliche Leben. Mit einfachen und neuen Mitteln müssen sie das Leben meistern. Sie erhalten Einblick in die Praxis des Ahnenkultes und vieler Tabus. Mehr und mehr verstehen sie die Ängste vor Geister und Zauber.



Was macht eine deutsche Familie die sich für christliche Werte und Überzeugungen einsetzt unter solchen “Wilden“? Warum gehen sie dorthin? Sind es abenteuerlustige Aussteiger oder haben sie eine Mission? Stören sie die Idylle der Inselbewohner? Zerstören sie vielleicht die Kultur? Was hat die Zeit „unter Wilden“ mit dem deutschen Ehepaar gemacht? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Welche Hintergründe und Einsichten haben sie gewonnen – die einem gewöhnlichen Touristen verborgen bleiben?



Selbstverständlich gibt es Kaffee, Tee und Gebackenes. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Veranstalter ist die FeG Wertingen. Infos unter www.wertingen.feg.de, Telefon 09074-958283.