Senioren Nachmittag 60+ Tage mit Goldrand

Eine Liebeserklärung an das Leben



Unter dem Motto „Tage mit Goldrand“ findet am Donnerstag den 28. Juni 2018, im Mehrgenerationenhaus Wertingen (Fritz-Sauter-Straße 10) ein Nachmittag für die Generation 60plus statt. Beginn ist um 15 Uhr.



Eingeladen sind Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind. Nach Kaffee, Tee und Gebackenem wird ein außergewöhnlicher Film gezeigt.

Unter dem Motto „Tage mit Goldrand“ geht es um eine Liebeserklärung an das Leben! Fünf Jahre lang hat der Dokumentarfilmer und Grimmepreisträger Martin Buchholz die pensionierte Sekretärin Edith Libbert durch ihren späten Lebensabend begleitet und sie 22 Mal mit der Kamera besucht – im Seniorenpflegezentrum in Wuppertal-Elberfeld. “Das ist jetzt der berühmte Tag mit Goldrand”, sagte Frau Libbert lachend, wenn Herr Buchholz mal wieder überraschend in ihrer Tür stand.“ Mehr als ein Jahrhundert Leben, von der ersten Liebe bis zum letzten Abschied – über all das plaudert Frau Libbert so unbefangen mit dem Reporter, als habe sie die laufende Kamera längst vergessen. Ein außergewöhnlich intimer Film.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Wertingen. Informationen unter 09074-958283 und www.wertingen.feg.de