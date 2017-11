Wertingen : Musikschule |

Am Mittwoch, 8. November sind Sarah Straub (Gundelfingen) und Florian Hirle (Aislingen) ab 18.00 Uhr Studiogäste in der Abendschau im Bayerischen Fernsehen.

Sie spielen live den Titel „What love can do“ aus dem neuen Album „Love is Quiet“ von Sarah Straub. Florian Hirle ist Gitarrenlehrer an der Musikschule in Wertingen.