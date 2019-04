Rock in den Mai | Rock,- Pop & Country-Dance-Party mit cook & friends / live in der Vaijana Lounge

zur Live-Musik abrocken wie früher ...

...könnt ihr euch noch erinnern, als man in den 80er Jahren mit dem Opel Manta auf`s Land gefahren ist und und in den einschlägigen Lokalen mit Tanzsaal zu live gespielter Musik abgefeiert hat?Diese Zeit wollen wir mit unserer Rock, Pop & Country-Dance-Party wieder aufleben lassen. Vom 50er -Jahre Rock`n Roll bis zu 90er Klassik-Rock-Songs. Kein musikalisches Fastfood, sondern authentisch, handgemacht, garantiert mp3 und midi-frei und immer tanzbar.Karten an der Abendkasse, im Vaijana oder im Netz unter www.cook-and-friends.de/tickets/



Eintritt:Abendkasse 5 EuroVorverkauf: Gruppenticket - 5 Karten zum Preis von 4 Kartenalso, runter vom Sofa und ab in die Kneipe