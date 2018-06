Neuer Lehrer für Streicherakademie Wertingen

Wertingen : Kath. Pfarrheim, Wertingen |





Stefan Petkovic unterrichtet in Wertingen im kommenden Schuljahr das Fach Violoncello

Nach erfolgreich absolvierter Lehrprobe, die auch vom Vorsitzenden des Fördervereins der Streicherakademie Wertingen, Klaus Lang, besucht worden ist, darf die Streicherakademie Wertingen ab dem kommenden Schuljahr den Cellisten Stefan Petkovic als neuen Lehrer für Violoncello begrüßen.Stefan Petkovic ist in Sremska Mitrovica in Serbien aufgewachsen, besuchte nach der dortigen Grund- und Musikschule das ansässige Musikgymnasium und wechselte 2009 an das Musikgymnasium in Belgrad. Nach dem Abitur begann er in Deutschland sein Musikstudium mit Hauptfach Violoncello bei Prof. Julius Berger und Julien Chappot am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg und schloss dort mit den akademischen Graden Bachelor und Master ab.Neben seinem Studium war Stefan Petkovic zudem Teilnehmer an Meisterkursen der Cellisten Leonard Frey-Maibach, Prof. Kangho Lee, Istvan Vardal, Danjulo Ishizaka, Miachel Flaksman, Jelena Ocic, Valerie Almard, Prof. Mark Kosover sowie Prof. Dragon Drordjevic und bereicherte mit deren Wissen sein künstlerisches und pädagogisches Können. Darüber hinaus wurde Stefan Petkovic als Cellist mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben wie etwa dem „Peter Konjovic“-Wettbewerb in Belgrad als Preisträger ausgezeichnet.Ein besonderes Steckenpferd Stefan Petkovics ist die neue Musik und in diesem kreativen Umfeld arbeitete er mit den Komponisten Giovanni Bonato, Manuela Kerer, Johannes X. Schachtner und Markus Schmidt zusammen. Auch die Orchestermusik spielt in seinem Leben eine große Rolle und so konzertierte Stefan Petkovic schon mehrfach bei den Münchner Symphonikern, den Augsburger Philharmonikern, in der Niederbayerischen Philharmonie und als Akademist in der Bayerischen Orchesterakademie des Bayerischen Musikrats.Die Streicherakademie Wertingen freut sich nun sehr, einen so kompetenten Kollegen in ihrem Lehrerteam willkommen zu heißen.Für eine Probestunde im Fach Cello bei Stefan Petkovic kann man sich unter der E-Mail-Adresse info@streicherakademie-wertingen.de kostenlos anmelden.