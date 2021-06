Musikschule Wertingen: Zweite Preise für junge Saxofon Schüler

Die Jury beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Kempten hat ein salomonisches Urteil gefällt.

In der Altersgruppe II Saxofon Solo gab es für die Teilnehmerinnen(Osterbuch)und(Wertingen) jeweils einen 2. Preis mit 20 von 25 möglichen Punkten. Alle erhalten ihren Unterricht an der Musikschule Wertingen in der Klasse von, der voller Stolz und Begeisterung seinen Schützlingen herzlich gratulierte: „Ihr habt euer Programm so schön gespielt und deshalb freue ich mich sehr und bin stolz auf euch“. Auch für den Klavierbegleiter(Augsburg), der die jungen Musiker sehr souverän und hoch musikalisch durch die Musik führte, gab es einmal mehr verdientes Lob und herzliche Dankesworte.