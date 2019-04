Musikschule Wertingen: Zahlen statt Musik

Außenstelle in Bissingen und Kooperationsvertrag mit Buttenwiesen

Seit September 2018 hat die Musikschule in Bissingen eine Außenstelle eingerichtet und den Musikschulbetrieb der Musikwerkstatt im Kesseltal übernommen. Die Lehrkräfte der Musikschule unterrichten dort mittlerweile 98 Schülerinnen und Schüler. Darüber zeigte sich der Gemeinderat Roman Bauer sehr zufrieden und sagte dauerhaft die Unterstützung durch die Gemeinde zu. Seit nunmehr 33 Jahren leistet die Schule schon den Unterricht in der Außenstelle in Pfaffenhofen. Diese Zusammenarbeit mit der Gemeinde Buttenwiesen wurde erst kürzlich durch einen Kooperationsvertrag besiegelt.Sowohl im Kassenbericht von Kassiererin Karolina Wörle, als auch im Jahresbericht von Gerald Warisch und Manfred Andreas Lipp über das Berichtsjahr 2018 wurde für die Mitglieder ersichtlich, dass an der Schule gewissenhaft gearbeitet wird, sodass allen Verantwortlichen eine Entlastung erteilt werden konnte.Wer hören möchte, was auf der Basis dieser Arbeitsgrundlagen geleistet wird, der sei herzlich zu den vielen Konzerten im Konzertkalender der Musikschule eingeladen. Diese finden sowohl in den Räumlichkeiten der Musikschule, als auch im Krankenhaus bei der Konzertreihe „Kunst tut gut“, im Seniorenzentrum „St. Klara“ und in den kulturellen Einrichtungen in Bissingen statt.