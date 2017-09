Musikschule Wertingen: Wertinger Musikschullehrer veröffentlichen CD

Geschichten aus dem Leben

Lehrer für Gitarre und E-Bass an der Musikschule Wertingen

Auf dem Album befinden sich elf Songs, die von den beiden Musikern selbst geschrieben und komponiert wurden. Die schlichte Besetzung mit zwei Gitarren und zwei Stimmen stellt die Songs selbst in den Vordergrund.Die Musik bewegt sich an den Grenzen von klassischer amerikanischer Folk-Music, Old-Time Country und Bluegrass. Die Texte erzählen Geschichten aus dem Leben, über das Leben und manchmal auch solche, die darüber hinaus gehen. Ein musikalischer Roadtrip, der Sonne entgegen.Im Herbst sind die beiden Musiker, die an der Musikschule Wertingen die Instrumente Gitarre und E-Bass unterrichten, auf regionalen und überregionalen Bühnen unterwegs um ihr Album zu präsentieren. „The Willow Confessions“ kann online bei allen gängigen Download-Portalen erworben und bei allen großen Streaming-Diensten gehört werden. Weitere Informationen zu „Oak Hill Road“ sowie stets aktuelle Live-Termine gibt es auf der Homepage http://www.oakhillroad.net