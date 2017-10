Musikschule Wertingen: Violinen für die Schüler der Musikschule

Durch Vermittlung des Kulturreferenten der Stadt Wertingen, Dr. Frieder Brändle, erhielt die Musikschule Wertingen aus den Händen von Dr. Susanne Schnitzer, Geschäftsführerin der Firma Franz Kirschnek, Streichinstrumente, Zubehör und Bestandteile in Langensendelbach, zwei wertvolle Violinen.

Hohe Wertschätzung

„Wir wissen, dass es für Kinder die mit einem Streichinstrument beginnen wollen an den Musikschulen nur wenige schöne Violinen in kleinen Größen zum Ausleihen gibt.“ so die Stifterin Dr. Susannen Schnitzer anlässlich ihres Besuches in der Musikschule Wertingen.Musiklehrerin Krystyna Hüttner freute sich über eine Violine Größe 1/2 und eine weitere Violine Größe 3/4, handlackiert und spielfertig. Für Verwaltungsleiterin Karolina Wörle, Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp und Dr. Frieder Brändle war es interessant zu hören, wie die Firma Franz Kirschnek entstand und welch vielseitige hochwertige Produktpalette inzwischen angeboten werden kann.Besondere Beachtung fand die Offerte, dass im Falle notwendiger Reparaturen und Bedarf an Zubehör die Firma ihre Kompetenzen anbietet.Die Spende erfährt hohe Wertschätzung in der Musikschule Wertingen, weil durch das Engagement der Musiklehrerin Krystyna Hüttner und zahlreiches Interesse am Violinunterricht der Fachbereich eine neue Blüte erfahren hat. Krystyna Hüttner hat auch Verdienste am Aufbau von Streicherensembles und der Erweiterung des Unterrichtes für Bratsche und Violoncello.Weitere Infos unter www.musikschulewertingen.de