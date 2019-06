Musikschule Wertingen: Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 29. Juni findet von 10 - 13 Uhr in den Räumen der Musikschule Wertingen am Landrat-Anton-Rauch-Platz 3 ein Tag der offenen Tür statt.

In allen Räumen stehen Musiklehrer und Musikschüler bereit, um Interessierten den Blick in die Unterrichte zu ermöglichen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und jung gebliebene Senioren, die gerne ein Instrument erlernen oder bereits Erlerntes auffrischen oder weiterentwickeln wollen, sind herzlich eingeladen, sich zu informieren oder zu motivieren. Elementare Musikpädagogik, Grundausbildung, Tasteninstrumente, Saiteninstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente, Schlagzeug/Perkussion, Ensembles, Orchester, Rockmusik, Jazz und Gesang können belegt und bei Fachleuten erlernt werden.Den genauen Zeitplan finden Sie hier:Weitere Informationen finden Sie unter www.musikschulewertingen.de