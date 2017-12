Musikschule Wertingen: Süßer die Saiten nie klingen

Noch bevor der erste Ton angespielt wurde, zeichnete sich bereits ab, dass das Winterkonzert der Gitarren- und Bassklasse von Florian Hirle und Helmuth Baumann ein besonderer Abend werden würde: reihenweise strömten die Zuschauer aus dem nasskalten, spätherbstlichen Wetter in den Konzertsaal der Musikschule. Beinahe alle Schüler waren eingebunden in kleinere und größere Ensembles und eine besondere Premiere warf ihre Schatten voraus.

Hohes Niveau im Einzel und im Team

Premiere vor großem Publikum

Das abwechslungsreiche aber stimmige Programm stellte das Zusammenspiel der Musikschüler in den Vordergrund. Die verschiedenen Beiträge wurden ebenso in Form von Gitarren- und Bassensembles wie auch fächerübergreifend im Duo mit Klavier oder gleich als ganze Band mit Schlagzeug, Gesang und allem drum und dran präsentiert. Die wenigen solistischen Ausnahmen, die sprichwörtlich die Regel bestätigten, waren geprägt von hohem Niveau und - besonders erfreulich - von Eigenkompositionen.Die bunte Mischung aus Liedern der Klassik, Pop-Songs, Weihnachts-, Volks- und Kinderliedern und Jazz-Standards machte den Abend ebenso besonders wie kurzweilig und bildete so einen großen Teil der stilistischen Bandbreite der Musikschule Wertingen ab.Lampenfieber, Anspannung, Vorfreude, all diese und noch mehr Emotionen waren in der Luft geradezu mit Händen zu greifen als um kurz vor 19.00 Uhr die neue Rockband der Musikschule Wertingen die Bühne betrat. Die jungen Musiker begeisterten das Publikum mit drei Songs aus den Kategorien Rock, Oldies und Pop. Von Bandleader Florian Hirle immer wieder ermutigt und mit Impulsen versorgt, wussten die Nachwuchsmusiker die Herzen des Publikums im Sturm zu erobern. Berührender Gesang, treibende Grooves und heiße Gitarrenrhythmen waren Ausdruck des großen Potentials der Youngsters.Bei erfrischenden Getränken, Lebkuchen und Spekulatius wurden das Winterkonzert und seine Akteure am Ende des Abends gefeiert und es kam zu anregenden Unterhaltungen zwischen Gästen, Schülern und Lehrern.