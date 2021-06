Musikschule Wertingen: Sommerkonzert im Garten von St. Klara

Endlich wieder „Live und in Farbe“ zu musizieren und zu konzertieren war für viele Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wertingen das große Ziel während des Lockdowns.

Willkommene Abwechslung

Und endlich war es soweit. Das erste Konzert führte in den Garten des Seniorenzentrums St. Klara in Wertingen. Wegen der großen Hitze wurde die Veranstaltung von Donnerstagnachmittag auf den etwas kühleren Vormittag des Samstags verlegt.Sonnenschirme, Bänke und Stühle wurden vom Personal vorbereitet und so stand der Präsentation des bunten Programms für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung von den jungen Künstlern der Musikschule nichts mehr im Wege.„Wohl ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein“ was hätte besser als Auftakt gepasst als dieses Lied.und(Klasse) spielten auf ihren Trompeten auch noch Lieder aus Amerika und Volkslieder aus Deutschland.Aus der Akkordeonklasse vonwarenundmit einem kleinen Rock, „Willkommen im Zwergenland“ und Volksliedern zu hören.und, Horn (Klasse) sowieund, Altsaxofon (Klasse) musizierten im Duo und präsentierten jeweils ihre Wettbewerbsprogramme von dem gerade erst abgeschlossenen „Concertino“ Wettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes.(Klasse) spielte auf seiner Klarinette ein Geburtstagsständchen für die Zuhörer. Die Flötistinnen(Klasse),(Klasse) und als Gastgaben Kinderlieder, ein Menuett, internationale Volkslieder und Musicalmusik zum Besten. Zum Abschluss des Konzertes spielteauf ihrer Querflöte noch die Polka „Rosamunde“ und ein „Walzermedley“ mit Melodien von Johann Strauß. Es wurde gesungen, geklatscht und zum Schluss auch noch getanzt und so ging eine kurzweilige, schöne Konzertstunde zu Ende. Das Publikum dankte den jungen Musikern mit kräftigem Applaus für die willkommene Abwechslung nach einer nicht einfachen Zeit.Mit einer süßen Überraschung, kühlen Getränken und dem Versprechen bald wieder kommen zu dürfen, bedankten sichundvom Sozialdienst des Seniorenzentrums bei den Künstlern.