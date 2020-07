Musikschule Wertingen: S & K - Saxofon und Klavier

Manfred-Andreas Lipp, Saxofon und Kirill Kvetniy, Klavier waren mit Live-Musik auf der Zusaminsel zu hören

Swing-Klassiker, ABBA-Hits, Balladen aus Jazz, Rock und Pop, Bossa Nova, Samba, Salsa und Soul bildeten das Repertoire der Matinee am Sonntag, 5. Juli 2020. Von 11.30 bis 13.30 Uhr spielten die Künstler(Saxofon) und(E-Piano), beide Musiklehrer von der Musikschule Wertingen, zur Unterhaltung der zahlreichen Besucher und Gäste im griechischen Restaurant „LIMANI“ auf der Zusaminsel in Wertingen auf. Der 15jährige Gymnasiast, Schüler von, moderierte in bester „Entertainer-Manier“ das Programm. Das zahlreiche Publikum war hörend präsent und spendete reichlich Beifall für die individuelle, professionelle Musik, so dass von einer Win-Win-Situation ausgegangen werden kann. Kulturreferentund das Personal vom Restaurant LIMANI setzten charmant aber bestimmt die Corona-Maßnahmen um, hatten aber auch das Ziel in diesen Zeiten für die Menschen alles zu bieten, was die Situation zulässt. Es war herrliches Wetter bei angenehmem Wind, tolles Ambiente zum Plätschern der Zusam, dezente Musik und leckeres Essen – mehr geht bei freiem Eintritt nicht!