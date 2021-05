Musikschule Wertingen: Preise bei Jugend musiziert

Bedeutendste und erfolgreichste Förderung junger Künstler

(Buttenwiesen/Neuweiler) einen 2. Preis (20 von 25 Punkten),(Wertingen) und(Osterbuch) 1. Preise (23 Punkte) und(Wertingen) 1. Preis (24 Punkte). Die 1. Preisträger Nübel, Wiedmann und Reiter haben sich damit für den Landeswettbewerb Bayern qualifiziert. Alle erfolgreichen Teilnehmer erhalten ihre Unterrichte in der Saxofon Klasse der Musikschule Wertingen bei. Besondere Verdienste um die Videoproduktionen haben sichunderworben, denn dabei galt es besonders die Corona-Regeln und die Regeln des Jugend-musiziert-Wettbewerbes einzuhalten, wo das gesamte Musikprogramm ohne Unterbrechung und digitale Schnitte von den Teilnehmern zu moderieren und vorzutragen war.Der Pianist(Augsburg) ist seit Jahren als Musiklehrer und Klavierbegleiter an der Musikschule Wertingen tätig und arbeitet mit Manfred-Andreas Lipp auch im(Saxofon & Klavier) zusammen. Daraus ergeben sich Synergie-Effekte für die Zusammenarbeit mit den Musikschülern. Die feine Abstimmung der künstlerischen Arbeit und der Interpretation wird gefördert und das Ergebnis positiv beeinflusst. Manfred-Andreas Lipp fasste nach der Ergebnisbekanntgabe durch die Fachjury aus der Musikschule Kempten am Samstagabend die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen emotional bewegt und dankbar zusammen: „Kirill Kvetniy ist als Künstler, Partner und Pädagoge ein Juwel und die tragende Säule unserer vielen überregionalen Erfolge“. Jugend musiziert ist die bedeutendste und erfolgreichste Förderung junger Künstler in der Bundesrepublik Deutschland und hat den Weg unzähliger Menschen maßgeblich geprägt.