In der Sendung "Zwischen Donau und Ries" sendet a.tv am kommenden Donnerstag, 13. Juni ab 18.30 Uhr ein Portrait über Manfred-Andreas Lipp.





Die Moderatorin Verena Loibl besuchte mit ihrem Team den langjährigen städtischen Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp. Im Mittelpunkt der Sendung steht die Frage "Was macht Lipp im (Un-)Ruhestand?".