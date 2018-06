Musikschule Wertingen: Papa Lipp im BBC

Mit improvisierter Jazz- und Weltmusik umrahmte die Papa Lipp Combo aus der Musikschule Wertingen die Eröffnung der HOGA-LOUNGE im Buhl-Business-Center (BBC).

In der Alfred-Nobel-Strasse 9 in Augsburg, in direkter Nachbarschaft zum Zentralklinikum, bietet nun diese gastronomische Erlebniswelt vom frühen Morgen bis spät in die Nacht kulinarische Spitzenleistung bei optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Das zuletzt auch in Wertingen angesiedelte, etablierte und erfolgreiche Unternehmerehepaar Charlotte und Hermann Buhl stellte nicht nur Restaurant, Bar, Café, Tagungsräume und Kochschule vor, sondern auch die neue Firmenzentrale, in der ca. 400 moderne Arbeitslätze die optimalen Voraussetzungen für das geschätzte Unternehmen, mit seinen 4000 auf Niederlassungen in ganz Deutschland verteilten Mitarbeitern, schafft. Für Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp und die Verwaltungsleiterin Karolina Wörle war es eine Ehre und eine Freude zu ca. 110 handverlesenen Gästen zu gehören. Die Musikschule Wertingen wird seit vielen Jahren von Charlotte und Hermann Buhl großzügig gesponsert und in Rechtsfragen, Lohnbuchhaltung und der Pflege der Website unterstützt. Neben den Vertretern der Musikschule waren zahlreiche bekannte Gesichter aus der Region und der Altbürgermeister und Ehrenbürger von Wertingen Dietrich Riesebeck mit Gattin Ingrid dabei.Die Musiklehrer Dunja Lettner (Schlagzeug), Florian Hirle (Gitarre), Helmuth Baumann (Bass) und Manfred-Andreas Lipp (Saxofon) stimmten die Gäste musikalisch ein und begleiteten die Redebeiträge von Herrmann und Charlotte Buhl, sowie des leitenden Architekten, von denen beeindruckende Zahlen, Daten und Fakten zu erfahren waren. Anschließend wurde geboten, was der gastronomischen Philosophie in der HOGA-LOUNGE entspricht und so dufteten die feinen Gerichte vom Buffet, blitzten die Gläser aus der Bar und gut gelaunte Gäste wurden in faszinierendem Ambiente von dem aufmerksamen, charmanten Service-Team verwöhnt. 100 Sitzplätze in Bar und Restaurant, 40 Sitzplätze auf der Sonnenterasse und dazu kostenlose Parkplätze, stehen an 7 Tagen in der Woche vom Frühstück ab 7:00 Uhr bis zum Abendessen und Nachtmahl bis 1:00 Uhr allen Freunden gepflegter Gastronomie offen. Mit dieser außergewöhnlichen Erlebniswelt für alle Anlässe, sind Augsburg und die westlichen Wälder erneut um eine Attraktion reicher geworden. Die Bürgermeister der Stadt Neusäß und von Stadtbergen, brachten durch persönliche Anwesenheit ihre Verbundenheit bereits zum Ausdruck.