Musikschule Wertingen: Neustart voller Tatendrang und Optimismus

Lehrkräfte und Schulleitung der Musikschule Wertingen besprechen die Voraussetzungen fürs Musizieren im neuen Schuljahr

Weniger Zuhörer bei Konzerten erlaubt

Digitaler Unterricht nur in Ausnahmefällen

Ehrungen für langjährige Treue

Die erste Lehrersitzung im neuen Schuljahr war gekennzeichnet von Aufbruchsstimmung. Für aktuell 565 Schülerinnen und Schüler in Wertingen und Bissingen und 29 Musikpädagogen galt es, die Vorgaben zu besprechen, unter denen so viele Veranstaltungen wie möglich wieder stattfinden können. Nach den turbulenten Monaten seit dem Lockdown stecken die Verantwortlichen weiter voller Tatendrang und planen das volle Unterrichtsangebot, Konzerte, Klassenvorspiele und Wettbewerbe. Dass dies unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen erfolgt, ist für alle Beteiligten selbstverständlich. Die Einschränkungen werden in Kauf genommen, um nur wieder alle Angebote nutzen und anbieten und vor allem wieder Auftrittsmöglichkeiten terminieren und planen zu können. Dies alles gehört schließlich zum Leben eines Musikers. Nach Monaten des Stillstands und Abwartens im Konzertleben, tut dieser Optimismus gut.In Zukunft werden nicht mehr so viele Personen wie bisher als Zuhörer zugelassen und diese werden gebeten, sich vorher zu registrieren und Plätze zu reservieren. Auch die Musiker müssen Abstand halten und in kleineren Gruppen auftreten. Im Unterricht in den Räumen der Musikschule gelten dieselben Hygieneregeln wie vor den Sommerferien, auch die Spuckschutzwände, die eigens angefertigt wurden, bleiben beibehalten. Wie schon zum Ende des vergangenen Schuljahres hat die Schulleitung Räume organisiert um die geforderte Größe für die nötigen Abstände gewährleisten zu können. Es wird alles organisiert, damit das Musizieren und der Aufenthalt in der Musikschule ohne Gefährdung gewährleistet und zugesichert werden kann.Im März wurde auch die Musikschule gezwungen, ihre Pforten zu schließen. Nach drei Wochen des ausgefallenen Unterrichts haben die Lehrkräfte ihren Unterricht digital über verschiedene Medien für zuhause angeboten und Mitte Mai durften die Schülerinnen und Schüler endlich wieder zum Präsenzunterricht die Räume der Musikschule betreten. Ein großer Dank der Vorstandschaft und Schulleitung ging an die Lehrkräfte, die sich in all der Zeit im Interesse ihrer Schüler und im Sinne des Erfolgs der Schule flexibel gezeigt und dabei Einschränkungen der Kurzarbeit in Kauf genommen haben. Auch wenn der digitale Unterricht nicht zum festen Unterrichtsangebot der Musikschule werden soll, dient er in nächster Zeit ausnahmsweise bei Wartezeiten auf Testergebnisse und der Quarantäne als Ersatz. Damit dies aus den Räumen der Musikschule erfolgen kann, sollen die Räume technisch aufgerüstet werden.Zum gelungenen Neustart trägt auch das neue Team der Vorstandschaft umundbei. Eine freudige Aufgabe übernahm der erste Vorsitzende David Knab im Rahmen der Lehrerversammlung, als er langjährigen Lehrkräften zu ihrem Jubiläum gratulieren konnte.ist seit 10 Jahre undseit 15 Jahren an der Musikschule tätig. Für 20-jährige Zugehörigkeit wurde Schulleiterinals Lehrkraft geehrt und für 30-jährige Treue und beständiges Engagement wurden die Lehrkräftesowieausgezeichnet.Mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Lage, auf wenig Zwischenfälle wegen Infektionen und mit dem Wunsch auf die weitere gute Zusammenarbeit unter den Lehrkräften entließen Schulleiterin Heike Mayr-Hof und Geschäftsleiterindie Anwesenden in einen erfolgreichen Schulstart.